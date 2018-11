Fine settimana ancora grigio e piovoso

Quanto ai giorni scorsi, si attendeva una perturbazione, si sapeva che avrebbe interessato tutta l’Italia e la Valle d’Aosta, non si poteva però immaginare quanto sarebbe stata complessa e violenta.

Livelli di bassa pressione hanno interessato il bacino del Mediterraneo, inoltrandosi fino al Piemonte e determinando il rinforzo dei fenomeni e dei venti che ovunque hanno sorpreso per la loro forza.

Al di là della tragedia imprevedibile di Lillianes, rispetto a quanto accaduto in altre regioni le montagne hanno difeso la Valle. Protetta dagli effetti più dirompenti della perturbazione per la sua particolare conformazione fisica e per le nevicate in quota, la nostra regione però non è rimasta indenne a fronte degli importanti, sebbene non ancora preoccupanti, quantitativi di acqua caduta dall’inizio dell’evento, sabato scorso, nè dalla forza dell’aria in movimento che anche nella nostra regione ha soffiato con raffiche da record (150 km/h a Saint-Denis). Moltissimi gli alberi staccati dal suolo che hanno invaso strade in diverse zone della valle.

Tutti i valori idraulici sono rimasti sotto le soglie ma hanno provocato smottamenti, colate, cadute massi. Su tutta la regione sono già caduti mediamente 150-200 mm di pioggia, che confermano la probabilità che il 2018 ottenga il record come anno più piovoso dell’ultimo trentennio. Nella zona sud orientale, addirittura, sono stati raggiunti picchi di precipitazione notevoli con Lillianes che ha toccato i 440 mm da sabato ad oggi.

Tirato un primo bilancio della situazione, sarebbe certamente un sollievo poter contare su un aumento della pressione e sul ritorno del sole e invece il bollettino descrive un lieve miglioramento del tempo, parla di qualche pioggia sparsa e piuttosto debole, addirittura di qualche breve schiarita, ma nell’insieme annuncia la persistenza della perturbazione con nuove piogge moderate già da sabato sera e sino a martedì prossimo.