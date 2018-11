L'EDICOLA DEL CAFFÉ QUOTIDIANO

Il Corriere della Sera - Reddito e pensioni, i 'veri' conti. Terra dello Stato sei fai il terzo figlio? A chi andrà. Fango e detriti, il Garda è una palude

La Stampa – Reddito di cittadinanza, la Lega frena Di Maio. Pronto soccorso, dopo otto ore scatterà il ricovero. Un'intesa tra Stati sul clima

La Repubblica - I conti dopo il maltempo, tanta Italia in ginocchio. Italia in stagnazione e lettera Ue, il governo è nell'angolo.

Il Sole 24Ore – Fa paura ai mercati la lettera Ue all'Italia, 'vostro debito incompatibile'. Quali rischi corrono davvero le banche se lo spread va a 400.

Il Fatto Quotidiano - 'Così i governi hanno creato una legge contro la corruzione, per aggirarla sistematicamente'

La Gazzetta dello Sport - Napoli a valanga sull'Empoli, finisce 5 a 1 Milan. adesso alla Champions ci crede. Serie B, Pescara pari e primo posto



Gazzettamatin.it - Idrocarburi in Dora, foresta sequestra sito di Pollein

Aostasera.it – Assenteismo e gestione 'allegra' delle visite, indagato medico

Aostaoggi.it - Aosta, cantieri per il teleriscaldamento in via Parigi e in viale Europa

Aostanews24.it - Pollein, rientra l'allarme per gli idrocarburi in Dora