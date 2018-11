Avvenimenti segnalati dall'agenzia ANSA pubblicati sul sito della regione autonoma Valle d'Aosta

Avvenimenti previsti per sabato 3 novembre in Valle d'Aosta:

COURMAYEUR - Chalet de l'Ange ore 10:00





Mercato di prodotti agricoli e tradizionali 'Courmayeur Food



Market speciale Autunno'.



- MORGEX - Tour de l'Archet ore 15:30





Passeggiata/laboratorio 'Il bosco si racconta', nell'ambito



dei festeggiamenti per il 700/o anniversario del Mercato



settimanale di Morgex.



- AOSTA - Area megalitica S. Martin de Corléans ore 17:00





Nell'ambito della Settimana teatrale per l'Area megalitica di



Aosta, rassegna 'Dialoghi'.



- COURMAYEUR - Skyway ore 18:30





'Salon du Samedi Soir', serata di presentazione degli eventi



organizzati in occasione del 150/o anniversario della



scomparsa di Gioachino Rossini.



- COURMAYEUR - Monumento ai Caduti ore 19:00





Commemorazione della fine della Grande guerra con deposizione



corona.



- AOSTA - Area megalitica S. Martin de Corléans ore 21:00





Nell'ambito della Settimana teatrale per l'Area megalitica di



Aosta, spettacolo di Replicante teatro 'I due Abissi di



Spica'.



- VALTOURNENCHE - Municipio, sala consiliare ore 21:00





Canti e memorie sulla Grande Guerra.



- FENIS





Eventi in occasione della manifestazione 'Castello in Fiera'.



- TORGNON





Iniziative in occasione dell'ottava edizione di Torgnon d'Outon.