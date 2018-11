IL POUSSA CAFE - DISPACCIO DEL 3 NOVEMBRE APRÈS-MIDI @ TAROCCHI @

Negli ultimi giorni di ottobre il presidente della Bcc, Davide Ferré, aveva fatto capire, grossomodo, che le finanze della Casino de la Vallée spa non destavano grandi preoccupazioni per le banche che avrebbero potuto sostenere l’attività di rilancio. Passati alcuni giorni la Bcc ha sospeso un fido da due milioni di euro. Previsioni da tarocchi.

