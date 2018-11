Rissa alla Cas tra operai di una ditta esterna: due denunciati dai carabinieri

Prima bloccati da un addetto alla sicurezza e da alcuni operai, poi identificati e denunciati per minacce e lesioni dai carabinieri del Nucleo radiomobile di Aosta. Tutto è successo all'alba di venerdì 2 novembre all’interno dello stabilimento Cogne acciai speciali di Aosta: due operai di una ditta esterna di Vercelli, F.K. di 40 anni e il 51enne M.A., entrambi cittadini italiani di origine nordafricana, poco prima di iniziare le loro mansioni lavorative hanno iniziato a litigare violentemente, per motivi ancora in corso di accertamento da parte dei militari dell'Arma.

In pochi attimi sono passati dalle parole ai fatti con calci e pugni e la situazione avrebbe potuto degenare se non fossero intervenuti immediatamente alcuni loro colleghi e soprattutto un addetto alla sicurezza della Cas che, dopo aver tentato di sedare gli animi, ha allertato i carabinieri e il 118; i medici hanno soccorso sul posto i due contendenti per poi accompagnarli al Pronto Soccorso di Aosta.

Dalla prima ricostruzione dell'accaduto svolta dai militari del Radiomobile, parrebbe che M.A. abbia minacciato e poi aggredito con violenza F.K. il quale, reagendo, avrebbe proseguito il litigio in modo anche violento. In ospedale, F.K. è stato giudicato guaribile in 10 giorni mentre M.A. in 25 giorni.