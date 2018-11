Botte tra operai, la Cas 'estranea all'accaduto e a disposizione degli inquirenti'

In merito "all’increscioso e inammissibile" episodio di violenza accaduto la sera del 1 novembre tra due lavoratori di una ditta esterna che opera all’interno dello stabilimento, la Cogne Acciai Speciali icon una nota diffusa questa mattina "prende categoricamente le distanze e condanna l’accaduto, mettendosi a disposizione degli inquirenti per far luce sull’intera vicenda".

Il riferimento è alla notizia sull'intervento dei carabinieri alla Cas, per sedare una rissa che poteva avere gravi conseguenze e che ha portato all'identificazione e alla denuncia per lesioni (uno dei contendenti era armato di un coltello da cucina, che è stato sequestrato) nei confronti di due operai italiani di origine nordafricana impiegati in un'impresa di Vercelli.

I vertici Cas confermano quanto già emerso in sede di indagine ovvero che "probabilmente, solo grazie all’intervento della squadra di emergenza della Cogne e della vigilanza le conseguenze dell’episodio non sono state ben più gravi".

Sarà comunque cura dell’azienda "chiarire al più presto quanto successo con i titolari dell’impresa coinvolta, nell’ottica di salvaguardare la propria immagine, la propria reputazione e la sicurezza dei propri lavoratori".