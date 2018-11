Rassegnazione o depressione?

Il grande Muhammad Ali ha detto: “Dentro un ring o fuori, non c'è niente di male a cadere. È sbagliato rimanere a terra”. E la politica è un ring dove sono ammessi colpi bassi e colpi proibiti ma rimane comunque un ring. E, così come nella vita, come diceva Napoleon Hill “nessuno è mai sconfitto fino a quando la sconfitta non viene accettata come realtà”.

Alle elezioni regionali del 20 maggio nessuno ha vinto, qualcuno ha perso. Nessuno è stato delegato dai valdostani a governare la Regione. Poi è entrata in gioco l’arroganza politica della Lega che, benché non avesse i voti per governare, facendosi forte delle debolezze e della sete di vendetta altrui, ha distribuito le carte.

Al tavolo si sono seduti Mouv, Alpe, PnV-Stella Alpina ai quali la Lega ha servito portate pantagrueliche e poltrone foderate con pelle umana.

Uv e Uvp hanno subito il colpo e la rassegnazione politica si è impossessa dei due movimenti i cui leader erano e sono alla ricerca di una rivincita politica piuttosto che ad un riscatto di una comunità di valdostani che mal sopportano l’arroganza degli incapaci.

Dopo sei mesi dalla sconfitta nessuno ha ancora fatto il punto sugli errori commessi, ma soprattutto nessuno ha iniziato a fare opposizione di prospettiva. Da qualche parte ho letto che l’arroganza e la superficialità che viene costantemente dimostrata da quella che si vorrebbe autodefinire ‘classe dirigente’ è direttamente proporzionale all’assenza di legittimazione.

E chi governa la Valle non ha avuto la legittimazione e per questo fa vedere i muscoli a chi è afflitto da una depressione politica che fa perdere di vista l’interesse superiore della comunità.

In Valle non si discute di problemi; siamo all’anno zero. E’ tempo che Uv e Uvp aprano una stagione di opposizione dura in grado di porre rimedio alle incapacità di governa che fino ad oggi ha messo in mostra ignoranza amministrativa e mediocrità governativa.

Tutti si sono concentrati sul casino e poi sul contenzioso con lo Stato, ma nessuno riflette sul fatto devono essere comprese le ragioni del voto del 20 maggio e la situazione della Valle d’Aosta. Finito il casino, messa la pietra tombale sul contenzioso tutto tace. Eppure Uv e Uvp hanno tenuto la barra dritta sull’amministrazione regionale.

Il 9 marzo scorso l’allora presidente della Regione Laurent Vierin disse: “E' il momento di unire le forze autonomiste in un programma di buon governo, caratterizzato dall'integrità e dall'etica, oltreché dalla competenza, e non solo dall'appartenenza. Non è dividendoci ancora in mille rivoli che difendiamo l'Autonomia: la forza di un'idea sta nell'essere uniti, pur nelle differenze, e nel saper isolare chi l'ha piegata a calcoli personali negandone così il valore di patrimonio di un popolo". Parole pronunciate all'indomani delle elezioni politiche e in vista delle regionali del 20 maggio.

E aggiunse: “Non si può ignorare il messaggio che i valdostani hanno voluto dare ed è importante, ora, che arrivino messaggi concreti di rinnovamento e contenuti diversi da parte di tutti. I valdostani, con la forte richiesta di cambiamento, con l'inequivocabile messaggio lanciato, non hanno abbandonato l'Autonomia, ma hanno voluto gridare che dobbiamo cambiare”.

Parole sante senza seguito.

Alle elezioni regionali gli autonomisti si sono presentati in ordine sparso quando in coalizione avrebbero potuto cambiare il corso della storia.

E pare abbiano dimenticato che nessuno è mai sconfitto fino a quando la sconfitta non viene accettata come realtà.