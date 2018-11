Aosta: Nuovi cantieri teleriscaldamento in vie Parigi, Petigat e viale Europa

La rete del teleriscaldamento di Telcha ad Aosta arriva in via Parigi, via Petigat e viale Europa. I cantieri iniziano lunedì 5 novembre ed è previsto, almeno per i primi giorni di lavoro, un necessario 'stravolgimento della circolazione stradale per consentire scavi e posa delle tubazioni di allacciamento alla rete.

Il primo intervento interesserà a fasi la zona di via Parigi dal 5 al 23 novembre.



1a Fase

dal 5 novembre, per tre giorni, in via Parigi, all’altezza della traversa laterale di corso Saint-Martin de Corléans (ex via Petigat) e dell’uscita del parcheggio situato sul lato nord di via Parigi, a ridosso di via Petigat:

divieto di fermata e sosta con rimozione forzata su entrambi i lati per tutti i veicoli, a esclusione dei mezzi utilizzati dall’impresa esecutrice dei lavori;

revoca del doppio senso di circolazione, con contestuale istituzione del senso unico alternato, regolamentato a cantiere aperto e in caso di elevate problematiche alla circolazione, obbligatoriamente con l’ausilio di movieri con obbligo, a cantiere chiuso, di ripristinare la normale circolazione con il posizionamento di apposite piastre in metallo;

restringimento della sede stradale, con corsie asimmetriche e limite massimo di velocità a 30 Km/h.

2a Fase

dal termine della prima fase e per una durata prevista di otto giorni lavorativi, nella medesima zona:

divieto di transito e sosta, con rimozione forzata per tutti i veicoli (a esclusione dei mezzi utilizzati dall’impresa esecutrice dei lavori), nel parcheggio situato sul lato nord di via Parigi, a ridosso di via Petigat.



3a Fase

dal termine della seconda fase e sino al 23 novembr, in via Petigat, all’altezza del civico n. 2/A:

divieto di fermata e sosta con rimozione forzata su entrambi i lati della strada per tutti i veicoli, a esclusione dei mezzi utilizzati dall’impresa esecutrice dei lavori;

revoca del doppio senso di circolazione, con contestuale istituzione del senso unico alternato, regolamentato a cantiere aperto e in caso di elevate problematiche alla circolazione, obbligatoriamente con l’ausilio di movieri, con obbligo a cantiere chiuso di ripristinare la normale circolazione con il posizionamento di apposite piastre in metallo;

restringimento della sede stradale, con corsie asimmetriche e limite massimo di velocità a 30 Km/h, lungo la zona d’intervento.



Il secondo intervento è previsto dal 5 al 10 novembre lungo la corsia Ovest di viale Europa, nel tratto compreso tra via Volontari del Sangue e via Sinaia. Qui saranno in vigore:

revoca del doppio senso di circolazione e contestuale istituzione del senso unico alternato;

divieto di fermata e sosta, con rimozione forzata su entrambi i lati della strada, a esclusione dei mezzi utilizzati dall’impresa esecutrice dei lavori;

restringimento della sede stradale, con corsie asimmetriche e limite massimo di velocità a 30 Km/h.



Saranno sempre garantiti e salvaguardati gli attraversamenti pedonali, gli accessi agli edifici, ai passi carrabili e alle eventuali attività commerciali.