Saint-Christophe, pronti quasi 500 mila euro per interventi urgenti

Annunciata dal sindaco, Paolo Cheney, ha incassato l'approvazione del Consiglio comunale (la minoranza si è astenuta dal voto), la terza variazione al Bilancio 2018/20 del Comune di Saint-Christophe. Durante i lavori consiliari di mercoledì scorso l'assessore al Bilancio, Davide Casola, ha comunicato che il totale della variazione ammonta a 497 mila euro.

Questi gli investimenti previsti: 5 mila euro per l’acquisto di software per gli uffici, 46 mila euro per la manutenzione straordinaria delle strade, 32 mila euro per la segnaletica stradale e la numerazione civica, 316 mila euro per l’acquisto di mezzi, 37 mila per interventi relativi all'irrigazione, 19 mila euro per l’area del campo sportivo, 25 mila euro per il piazzale di Veynes.

In relazione alle spese correnti, la variazione prevede 49 mila euro di aumento, principalmente per trasferimenti correnti all’Unité des Communes valdôtaines du Mont-Émilius per la raccolta dei rifiuti.

Infine, le maggiori entrate per investimento ammontano 76 mila euro e vi sono minori spese per 32 mila euro.