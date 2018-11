Savt contre le racisme et la xénophobie aussi sur le lieu de travail

Le Comité exécutif de la Confédération européenne des syndicats (CES) s’est réuni à Bruxelles les 23 et 24 octobre dernier. Au cours de ce Comité, a été adopté une résolution contre le racisme et la xénophobie, rappelant que «Tout comme la dignité humaine, la liberté, l’égalité et la primauté du droit, la démocratie est l’une des valeurs fondamentales de l’Union européenne» et qu’à ce titre, «racisme et xénophobie doivent être combattus dans la société et donc aussi sur le lieu de travail».

Comme Savt nous partageons entièrement la résolution du Comité exécutif de la Confédération européenne des syndicats. En effect le Savt à toujours conduit la bataille pour l'égalité des droits en Vallée d'Aoste. Inscrit dans la Constitution italienne et plus largement dans la Déclaration universelle des droits de l’homme, le principe d’Egalité, facteur de cohésion sociale, est l’un des principes fondamentaux de notre République. Nous assure l’égalité de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion. La complexité accrue de nos sociétés contemporaines a été amenée à élargir le concept d’égalité des droits pour l’adapter à une réalité sociale parfois difficile à appréhendre.

Le constat était simple, le principe formel d’égalité des droits porté par nos sociétés démocratiques n’aboutissait pas toujours à une égalité réelle entre les citoyens, ou à ce que l’on appelle plus justement, une égalité des chances. Une égalité que seule la mise en place de politiques de réduction des inégalités et de lutte contre les discriminations peut apporter. Dans la crise que nous sommes en train de vivre, la lutte contre les inégalités et les discriminations est l’une des préoccupations majeures des sociétés démocratiques modernes et aussi de notre Syndicat, représente un véritable enjeu pour la cohésion sociale pour la communautévaldôtaine.

Malgré l’important système de protection et de redistribution sociale, dont la Région Vallée d'Aoste s’est dotée pour lutter contre les inégalités, notre communauté souffre de ces différences de traitement qui séparent les milieux sociaux, les générations, mais aussi les personnes selon leur sexe ou la couleur de leur peau, …. Nous constatons également que ces écarts ne cessent de s’accroître dans les domaines de l’emploi, des revenus, de l’éducation et même de la santé. Pour tous ces motifs nous devons être vigilants et continuer notre combat contre le racisme et la xénophobie.