Jair Vidi nuovo delegato di Giovani Impresa di Coldiretti Vda

Jair Vidi, titolare di un’impresa agricola a indirizzo viticolo e di produzione di erbe officinali ad Aymavilles, è il nuovo Delegato Giovani Impresa di Coldiretti Valle d’Aosta.

Succede ad Alessio Nicoletta, neo presidente di Coldiretti Valle d’Aosta, e sarà affiancato da tre vice: Nathan Pavese di Morgex, Anny Perraillon di Chambave e Federico Broglia di Donnas.

“Sono orgoglioso di rappresentare i giovani agricoltori di Coldiretti - ha commentato Vidi - faccio parte di una generazione che ha invertito la tendenza. Tempo fa l’agricoltura era vista come una cosa marginale, ora è vista in modo più centrale e non ci si vergogna più a dire ‘faccio il contadino’, anzi. Molto positivo è riscontrare che c’è sempre un maggiore interesse tra i giovani ad avvicinarsi al nostro settore, anche da parte di chi non nasce da famiglie agricole”.

Vidi produce anche Génépy e aderisce al progetto di filiera sostenuto da Coldiretti Valle d’Aosta e dai distillatori della nostra Regione.