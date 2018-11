IL POUSSA CAFE - DISPACCIO DEL 2 NOVEMBRE APRÈS-MIDI @ SPILLE A 5 STELLE @

Riflettevo sulla storia dei distintivi dei consiglieri e della "mossa" dei M5S di rifiutarli. A parte il fatto che attaccarsi a quattro spillette per fare propaganda vuol dire essere proprio alla frutta, a me sembra che i distintivi in questione potrebbero essere restituiti a fine mandato, oppure si possono tenere pagandoli alla Regione. Anche nella passata legislatura il m5s aveva fatto la stessa protesta. ma oggi che i due di allora, Roberto Cognetta e Stefano Ferrero, non sono più dei 5 stelle le spille vanno bene. E' una questione a 5 stelle. (re.pa.)

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& Nella tradizione valdostana dopo il caffé, c'è il poussa café per digerire meglio. Il poussa café che serve aostacronaca.it è un cocktail anacolico di gusti e umori dei valdostani. E' una rubrica senza pretese, quasi seria, che riporta, anche, tante verità, coordinata da Anny Vigo. Non sono solo pettegolezzi ma anche discussioni, apprezzamenti, disgusti e interesse per tutti e per tutti i colori. Chi vuole far parte della redazione a titolo volontaristico invii un WhatsApp al 335 6812304. In attesa di trovare nuovi locali la sede del Il Poussa Café è in via E. Aubert 43.