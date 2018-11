Teatro Charaban, prevendita biglietti da lunedi 5 novembre

Chi se la prenderà, quest'anno, l'insostituibile soddisfazione di 'conquistare' al botteghino il biglietto numero '1' della rassegna teatrale in dialetto patois 'Lo Charaban'? C'è qualcuno in grado di battere Renzo Grange, Sovrintendente capo del Corpo forestale della Valle d'Aosta e vice comandante della stazione forestale di Arvier? Per trovare risposta alle domande bisognerà trovarsi alle 8,30 di lunedì 5 gennaio alla cassa del teatro Giacosa di Aosta, per l'inizio della prevendita dei biglietti per la rassegna che si terrà da lunedì 19 a sabato 24 novembre alle 21 e domenica 25 novembre alle ore 15.

E' un rito di festa conviviale, l'attesa per l'apertura del botteghino del Giacosa per lo Charaban: per una notte tra domenica e lunedì si balla e si canta al suono di fisarmoniche e frustapo', ci si scalda con vin brulé, thé, e altre bevande, e con minestrone, 'merende' di formaggi e salumi che aiutano a trascorrere le ore prima dell'apertura per la consegna dei biglietti.