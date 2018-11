Aosta: Anziana sola e malata salvata in extremis al Quartiere Cogne

I volontari dell'Associazione Quartiere Cogne erano andati a casa sua nel tardo pomeriggio di ieri, giornata di festa, per sistemarle alcuni mobili e invece l'hanno trovata in stato di incoscenza, incapace di muoversi.

Allertati dagli allibiti volontari sono poi arrivati poliziotti e infermieri e adesso è ricoverata in gravi condizioni all'ospedale 'Parini' un'anziana residente del Quartiere Cogne di Aosta che forse, se nessuno ieri avesse bussato alla sua porta, di lì a qualche ora sarebbe potuta morire soffrendo in completa solitudine e incapace di chiedere aiuto. E purtroppo non è la prima e quasi certamente non è l'ultima, la storia di degrado e di 'abbandono' nel senso più umano del termine denunciata oggi da Rosalia Ventrini, infaticabile presidente e coordinatrice dell'associazione onlus AQC che quotidianamente lotta con i mille problemi che affliggono il quartiere popolare della zona ovest di Aosta.

Ventrini accusa i servizi sociali di aver sottovalutato la grave situazione di quell'anziana: "Ieri sera vedendo com'era ridotta abbiamo allertato Polizia locale e 118 e forse le abbiamo salvato la vita - spiega - ma posso affermare che gli assistenti sociali erano al corrente del caso, avrebbero dovuto intervenire tempestivamente ma ciò non è accaduto".

La presidente dell'AQC sottolinea che "i casi di disagio e degrado sociale si stanno moltiplicando nel quartiere; noi facciamo quello che possiamo con mezzi ridottissimi e senza una sede stabile; lavoriamo per strada, con tutti i limiti organizzativi e operativi che questo comporta. Solo per fare un esempio, stiamo cercando di aiutare un giovane senzatetto che deve dormire in auto perchè il dormitorio non gli ha rinnovato la permanenza notturna. Riconosco che il sindaco di Aosta si sta interessando per quanto possibile a questa e altre situazioni 'limite' e finalmente le istituzioni hanno iniziato a confrontarsi con noi, ma la strada da fare è ancora tanta".