COMUNICAZIONE POLITICA AUTOGESTITA: Giunta Spelgatti: una storia di informazioni scorrette e di svendita dei diritti dei Valdostani

Il gruppo consiliare Union Valdôtaine legge con imbarazzo il comunicato stampa che la Lega Valle d'Aosta ha diffuso oggi, 2 novembre 2018, e che chiama in causa le dichiarazioni assolutamente negative espresse dal nostro gruppo in merito all'accordo che il Governo regionale si accinge a chiudere con lo Stato in merito ai due contenzioni relativi ai contributi di 144 milioni per il 2017 e di 100 milioni per il 2018 (in totale 244 milioni di euro che spettano ai Valdostani) che la nostra Regione ha dovuto ingiustamente versare allo Stato per il risanamento della finanza pubblica.

«A fronte di questa situazione - dicono i Consiglieri UV - ribadiamo con fermezza la debolezza se non l'inconsistenza dell'accordo approvato dal Governo regionale che propone allo Stato, a fronte di un contenzioso di 244 milioni di euro, un rimborso in 7 anni di 130 milioni, lasciando però aperta la possibilità per lo Stato, in caso di necessità per sanare le proprie criticità di bilancio anche nei confronti dell'Europa, di chiederci un pagamento suppletivo nei prossimi anni, che potrebbe arrivare sino a 20 milioni annui e che rischierebbe di attenuare, se non di azzerare, l'impatto dei 130 milioni previsti a rimborso.»

Il gruppo UV sottolinea come l'accordo proposto dal Governo Viérin (UV, UVP e PD-Sinistra VdA) aveva sì chiesto allo Stato 110 milioni di rimborso, di cui 60 milioni da rimborsarsi già nel 2018, ma relativamente al solo contenzioso di 144 milioni di euro per l'anno 2017 e non al totale del contenzioso di 244 milioni di euro. In effetti il contenzioso di 100 milioni del 2018 è stato attivato successivamente alla proposta avanzata dalla Giunta Viérin al Governo Gentiloni nel febbraio 2018.

«Per ulteriore chiarezza - aggiungono i Consiglieri -, è cosa ben diversa chiedere 110 milioni di rimborso su un contenzioso di 144 milioni dall'accontentarsi di 130 milioni (in 7 anni) a fronte di un contenzioso di 244 milioni di euro. Stupisce e imbarazza l'approssimazione con cui la Giunta Spelgatti dà informazioni scorrette in merito all'argomento e sull'attività svolta dal Governo che l'ha preceduta.»

«Per correttezza di informazione, si segnala che anche il risultato di stabilizzare al ribasso il contributo dovuto della Regione Autonoma Valle d'Aosta a favore dello Stato per il risanamento della finanza pubblica, con una riduzione di 45 milioni per il 2018, di 100 milioni nel 2019 e di 120 milioni a partire dal 2020 è frutto del lavoro sinergico del vecchio esecutivo, a trazione UV, UVP e PD-Sinistra VDA, e dei parlamentari valdostani Lanièce e Marguerettaz.»

«Purtroppo - concludono i Consiglieri dell'Union Valdôtaine - ancora una volta abbiamo avuto la chiara dimostrazione che chi sta governando la nostra Regione ha dei seri problemi di conoscenza e di analisi delle problematiche in essere. Ma, soprattutto, preoccupano le poche scelte di questo Governo, sia sotto il profilo amministrativo, sia a livello ideologico, con una svendita gratuita dei nostri diritti e delle nostre prerogative.»