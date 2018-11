Alla crisi della politica, di valori, del savoir faire, dell’impegno - e chi più ne ha più ne metta - oggi dobbiamo aggiungere l’ambiguità politica dei movimenti autonomisti: Uv, Uvp, Alpe, PnV e Stella alpina che stanno vivendo una fase confusionale senza precedenti.

Un tempo c’era Augusto Rollandin che nel bene o nel male, a seconda, delle convenienze dei singoli, era il salvatore della patria o la causa di tutti i mali. A seconda delle convenienze Augusto Rollandin era il parafulmine degli unionisti che a seconda dei casi era merito dell’Uv se si ottenevano dei risultati; era colpa sua se le cose non venivano fatte.

Insomma come per la nazionale di calcio quando vince si dice abbiamo vinto, quando esce sconfitta dal campo i 50 milioni di tifosi si trincerano dietro ad un puerile hanno perso.

Ora è quasi due mesi che menano il torrone sulla Giunta regionale che non ha la maggioranza. Una giunta regionale che, però, continua a far danni alla Valle grazie all’ambiguità politica di Alpe, e di PnV Stella alpina che sono seduti al tavolo della trattativa per una nuova maggioranza con Uv e Uvp.

La coraggiosa azione di denuncia fatta Emily Rini dell’inadeguatezza della Giunta Spelgatti a governare la Valle sta diventando aria fritta. La vice presidente del Consiglio ha fatto la sua parte ora spetta agli ambigui uscire dall’ambiguità. Nell’Uv c’è una profonda spaccatura tra il Movimento ed il Gruppo consiliare: il movimento è contrario ad una maggioranza risicata di 18 ma vuole una coalizione più ampia. Ma non dice con chi. Forse con l’ala autonomista della Lega?

Alpe, PnV-Stella alpina. Si tratta di una spinta alimentata dalla bramosia di poltrona. La cupidigia si scontra però con le velleità di Albert Chatrian (Alpe) e Pierluigi Marquis (Stella alpina) che hanno posto un’ipoteca sulla poltrona di presidente della Giunta. Il gravame di Chatrian e Marquis è contestato nei fatti da Claudio Restano e Antonio Fosson (PnV-Stella alpina) che sono disponibili a qualsivoglia operazione pur di mantenere la poltrona conquista con la Lega.

E L’Uv? L’Uv rischia di scoppiare con alcuni consiglieri regionali pronti a trovare nuove strade per raggiungere l’agognata poltrona ma la strada presenta gli ostacoli che incontrerebbe qualsiasi maggioranza per via dei pochi voti a disposizione. E tutto questo mentre Augusto Rollandin osserva con distacco la stagnazione politica. E ora c’è qualcuno che vuole addossare all’assenza dell’ex presidente della Regione la responsabilità dell’immobilità che sta affossando la Valle d’Aosta.

Il problema di fondo è l’ambiguità e l’incoerenza politica di troppi politichini il cui motto è vorrei ma non posso; posso ma non voglio. Alpe e PnV-Stella alpina dicano chiaramente da che parte stanno: o escono dalla Giunta o continuino a votare le delibere di nomina di simpatizzanti fascisti all’UniVdA, di compromessi al ribasso con lo Stato, di assegnazione delle poltrone agli amici degli amici.

Ma anche Uv e Uvp escano dalla loro ambiguità e svolgano con determinazione l’opposizione costruttiva. Un’opposizione determinata alla maggioranza Lega, Alpe, PnV-Stella alpina. O si è maggioranza o si è opposizione. La politica di mezzo strangola la Valle e offende gli elettori. Uv e Uvp non possono fare un'oppozione con due pesi: uno tranchant contro la Lega e Mouv e uno benevolo con Alpe e PnV-Stella alpina.

Uv e Uvp lascino a chi è in maggioranza di presentare il bilancio, se ci riescono; ora che la frittata è fatta lascino a Lega, Alpe, PnV-Stella alpina e Mouv la responsabilità di scrivere sulla porte del casino il cartello “chiuso per fallimento”.

Uv e Uvp si prendano un fine anno di riflessione; si presentino a inizo anno con un programma di legislatura forte e concreto con dati e obiettivi certi. Nel frattempo lascino ad altri l’ambiguità di criticare la maggioranza continuando a governare danneggiando la Valdostanità.

A Rollandin imputavano di decidere tutto lui. Ora nessuno più decide. E chi vuole decidere lo fa in funzione della poltrona alla quale aspira. Il tutto nel chiuso delle stanze dei bottoni.

E' invece è il momento di coinvolgere le sezioni, gli iscritti ed i simpatizzanti delle varie forze politiche.

Ma la prima cosa da fare è uscire dall’ambiguità politica.