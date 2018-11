COMUNICAZIONE POLITICA AUTOGESTITA: Prc, Il fascismo non è un’ opinione. E’ un crimine

In merito alle frequentazioni del neo eletto nel Consiglio dell’ Università della Valle d’ Aosta, Stefano Bruno Galli, ci permettiamo di richiamarci agli insegnamenti del presidente Sandro Pertini, che ci ricordava che: “Il fascismo non è un’ opinione. È un crimine.” Contribuire al successo di iniziative come la Festa del Sole promossa da Lealtà ed Azione ad Abbiategrasso, come ha fatto l’ assessore Galli, è un ulteriore segnale del fatto che la Lega, da sempre, mantiene una simbiosi ideale con movimenti dichiaratamente e palesemente neofascisti e neonazisti. Non è nemmeno una novità il tentativo di acquisire al proprio schieramento, come fa Galli, figure come Emile Chanoux. Ci hanno provato persino con Gramsci.

Pare che in questa occasione l’ Union Valdôtaine, abbia avuto un apprezzabile sussulto di dignità che ci auguriamo non resti isolato ma sia l’ occasione per riprendere coscienza del fatto che autonomismo ed antifascismo sono due facce della medesima medaglia.

Con chi si richiama apertamente al fascismo ed al nazismo, non si discute. Noi restiamo fedeli al patto di Calamandrei, quel patto “giurato fra uomini liberi, che volontari si adunarono, per dignità, non per odio, decisi a riscattare la vergogna ed il terrore del mondo.”

Una vergogna ed un terrore che, con grande preoccupazione, vediamo ripresentarsi nelle nostre società. Contro questa risorgente vergogna, la risposta è una sola: ORA E SEMPRE RESISTENZA.

Fabrizio Spadini (Partito Comunista VdA) fRANCESCO lUCAT ( Rifondazione Comunista)

