Aosta: Saint-Martin in festa con la Patronale, si comincia con la mostra-mercato

Per tre giorni, nel periodo compreso tra domenica 4 a mercoledì 7 novembre, torna l’appuntamento con la Festa patronale di Saint-Martin-de-Corléans, alla cui realizzazione collabora l’Amministrazione comunale.

La manifestazione è organizzata dal 'Comité di Soque de Sen Marteun et Tsesallet' nel quarantennale della sua istituzione, insieme a 'La Clicca de Saint-Martin-de-Corléans', Vigili del Fuoco volontari, Gruppo Ana di Saint-Martin e Ascom VdA.



La festa si aprirà domenica 4 novembre. Quel giorno, dalle ore 9 alle ore 17, in piazza Salvadori e nelle vie limitrofe si terrà la tradizionale mostra-mercato “Eun dzor de marza et de fëta avoué cice de Sen Marteun”, con prodotti di molteplici specialità merceologiche, riconducibili alle categorie: antiquariato, hobbistica, cose usate, prodotti tipici e artigianato locale.

Il programma della giornata prevede, inoltre, alle ore 14,30, in piazza Salvadori, l’abituale castagnata e lo spettacolo di canti e balli “Sen Marteun eun Meusecca” con “La Clicca de Saint-Marteun”, il “Coro Sant’Orso”, il “Coro Penne Nere” e il gruppo folkloristico “Les Sallereins” di La Salle.

Sempre domenica 4 novembre, alle 10.30, in concomitanza con le celebrazioni del Santo Patrono del quartiere di Saint-Martin-de-Corléans, nel salone della Biblioteca di viale Europa sarà inaugurata la mostra fotografica “60 ans en photos”, dedicata al gruppo folkloristico “La Clicca de Saint-Martin-de-Corléans” in occasione dei festeggiamenti per i sessant’anni di attività.

L’esposizione racconta la storia del gruppo, dagli albori all’attualità, presentando una selezione delle oltre duemila fotografie raccolte negli anni. La mostra, curata dal presidente Marco Vigna, nel raccontare le generazioni che si sono succedute evidenzierà il ruolo cardine che il quartiere di Saint-Martin, con i suoi svariati volti, ha avuto nello sviluppo del gruppo stesso.

La mostra, a ingresso libero, sarà visitabile anche sabato 10 novembre con orario 10-18 e domenica 11 novembre dalle 10 alle 12,30.

Sabato 10 novembre alle ore 18,30 si terrà la Santa Messa per le associazioni di quartiere, mentre alle ore 20,30 il Salone della parrocchia accoglierà una serata dedicata ai 60 anni de “La Clicca” intitolata “60 an tcheut ensemblo”, con la partecipazione dei cori “Le Choeur du Cour” e “Les Notes Fleuries du Grand Paradis”.

Domenica 11 novembre il programma della “Patronale” si aprirà con la celebrazione della Santa Messa alle ore 10,30 cui faranno seguito la tradizionale “Enchère” nel piazzale della chiesetta e il pranzo comunitario.

I festeggiamenti in onore del Santo Patrono si chiuderanno con un pomeriggio danzante e le premiazioni in occasione del quarantennale dell’associazione culturale “Comité di Soque de Sen Marteun et Tsesallet”.

In occasione della Festa patronale, inoltre, domenica 4 novembre l’Area megalitica sarà aperta al pubblico con ingresso libero e orario 10-13, 14-18 a cura dell’Assessorato regionale Istruzione e Cultura.



Per consentire il regolare svolgimento della mostra-mercato e delle iniziative collaterali, tramite un’ordinanza sono state istituite le seguenti modifiche temporanee alla circolazione:

divieto di sosta con rimozione forzata, per tutti i veicoli, in piazza Salvadori (area esterna e piazzetta a Est), a eccezione dei veicoli autorizzati per la manifestazione, in vigore il 4 novembre con orario 00-24 (e comunque sino al termine della manifestazione), per permettere le operazioni di montaggio e smontaggio di eventuali strutture, palco e altro;

divieto di sosta, con rimozione forzata, per tutti i veicoli, eccetto quelli autorizzati per la manifestazione, nell’area di parcheggio situata a Nord-Ovest di piazza Salvadori, in vigore dalle ore 9 del 3 novembre alle ore 24 del 4 novembre;

divieto di sosta con rimozione forzata, per tutti i veicoli, il 4 novembre dalle ore 7 alle ore 20 nelle vie e piazze, interessate dal posizionamento di banchi, attrezzature ed eventuali palchi o gazebo, vale a dire corso Saint-Martin-de-Corléans, nel tratto compreso tra l’intersezione con viale Conte Crotti (lato Ovest) e il civico n. 253, regione Arionda, nel tratto compreso tra via Parigi e piazza Salvadori e viale Europa, nel tratto compreso tra piazza Salvadori e via Volontari del Sangue;

divieto di transito per tutti i veicoli, compresi gli autobus e i mezzi destinati al trasporto pubblico e di linea il 4 novembre dalle ore 7 alle ore 20 in corso Saint-Martin-de-Corléans, nel tratto compreso l’intersezione Ovest di viale Conte Crotti e l’intersezione con via Parigi, corso Saint-Martin-de-Corléans, nel tratto compreso tra via Parigi e la stradina che conduce al civico n. 308, viale Europa, nel tratto compreso tra le intersezioni con piazza Bruno Salvadori e via Sinaia, piazza Salvadori, nell’area esterna e nella piazzetta a Nord, via Mus, nel tratto Sud confluente con corso Saint-Martin-de-Corléans, e in regione Arionda, nel tratto compreso tra piazza Salvadori e l’intersezione con via Parigi.

Inoltre il giorno 4 novembre, dalle ore 7 alle ore 20, sono state istituite le seguenti direzioni obbligatorie e altre modifiche alla circolazione, nelle seguenti vie:

revoca del senso unico di circolazione in via Mus, con istituzione temporanea del doppio senso di circolazione, con precedenza ai veicoli in fase di circolazione Sud-Nord per consentire gli accessi ai residenti e ai domiciliati nella via, e contestuale stop in attestazione su via Parigi con obbligo di svolta a destra sull’arteria principale per i veicoli circolanti in via Mus con direzione di marcia Sud-Nord;

direzione obbligatoria a sinistra per i veicoli circolanti in via Bich in attestazione con corso Saint-Martin-de-Corléans direzione Est, a eccezione dei veicoli diretti al piazzale situato nelle vicinanze dell’edificio “ex Maternità”;

direzione obbligatoria a destra su corso Saint-Martin-de-Corléans, per i veicoli provenienti da viale Conte Crotti (lato Est) con direzione di marcia Sud-Nord;