MONTAGNA VDA: Colle del Gran San Bernardo

Colle del Gran San Bernardo

Il colle del Gran San Bernardo è sicuramente uno dei luoghi magici della Valle d'Aosta.



Il Colle, conosciuto sin dall'antichità, ha ancora i resti della strada romana ed i due grandi edifici dell'Ospizio.



Il colle, in estate, è anche raggiungibile in automobile, ma la lenta salita proposta permette di godere di tutte le bellezze del luogo.

Il Museo del Gran San Bernardo situato all'interno dell'ospizio conserva i reperti rinvenuti sul colle, fra cui un bronzetto del Dio Poeninus, monete e tavolette votive.

Al ritorno è d'obbligo una visita al bellissimo borgo di Saint-Rhemy.

