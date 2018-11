Alluvione nel Biellese del '68, chi è questa bambina in braccio al Carabiniere?

I Carabinieri del comando provinciale di Biella hanno lanciato un appello per risalire alla bambina in braccio ad un carabiniere scattata dal fotografo biellese Sergio Fighera. L'alluvione risale al 968 in Vallestrona. La bambina, che oggi potrebbe avere dai 54 ai 57 anni, è stata salvata dal Carabiniere che la tiene in braccio.