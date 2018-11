Ivrea: Assunzione operaio

Avviso pubblico di avviamento a selezione, ai sensi dell’art.6 della legge n. 56/87 e s.m.i., per l’assunzione a tempo indeterminato e a tempo pieno di n.1 “operaio specializzato” - cat. B1 - presso il Servizio Gestione Tecnica Del Patrimonio Immobiliare.

Si avvertono i soggetti interessati di non inoltrare domanda di partecipazione a questa Amministrazione in quanto la selezione avverrà secondo l’ordine della graduatoria predisposta dal competente Centro per l’Impiego. Gli avviamenti sono effettuati sulla base di due criteri:

dichiarazione ISEE in corso di validità (sarà favorito chi ha la dichiarazione ISEE di importo inferiore) e anzianità nello stato di disoccupazione.



La chiamata pubblica avrà luogo GIOVEDI’ 8 NOVEMBRE 2018 li interessati, in possesso dei requisiti e dei titoli indicati nel bando, dovranno presentarsi, presso la sede del Centro per l’Impiego di Ivrea - C.so Vercelli n. 138, dalle ore 9,00 alle ore 12,00.

Per maggiori informazioni, per i requisiti richiesti consulta il BANDO.