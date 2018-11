Coniugi ultrasettantenni muoiono nell'auto schiacciata da un albero a Lillianes

Uccisi da un grosso castagno caduto sulla loro Jeep Limited che percorreva la strada regionale per Gressoney, in territorio di Lillianes. Così sono morti due coniugi di 73 e 74 anni, residenti a Villarbasse (Torino, le generalità non sono state ancora rese note), nella tarda mattinata di oggi giovedì 1 novembre. Si tratta di Giuseppe Rosso, di 74 anni e della moglie 73enne Miriam Curtaz, originaria di Gressoney.

Sul posto in pochi minuti ambulanze, carabinieri e Vigili del fuoco, ma il medico del 118 e il dottor Silvio Boggio di Gressoney, che per primo ha tentato di prestare soccorso alle vittime, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso di entrambi a causa dei forti traumi da schiacciamento. La strada è rimasta chiusa al traffico per tre ore. Un altro veicolo, con a bordo una famiglia, è rimasto lievemente coinvolto nell'incidente: qualche danno alla carrozzeria dell'auto, una Wolkswagen Touran, ma nessun ferito.

"Stiamo lavorando per sgombrare la carreggiata e per il recupero delle vittime", ha spiegato un'ora dopo l'incidente il sindaco di Lillianes, Daniele De Giorgis, ancora choccato per quanto accaduto.

La notizia della tragica fine dei coniugi Rosso ha destato impressione e cordoglio a Villarbasse, dov'erano molto conosciuti anche in ambito politico locale, in quanto convinti attivisti del Partito democratico

Sono state dunque 14 in tutta Italia le morti provocate dal maltempo di questi giorni.

E un masso è caduto poco dopo le 10 sulla strada statale 26 a Pré-Saint-Didier, poco a valle della prima galleria che porta a La Thuile. Non risultano veicoli o persone coinvolte e la strada è al momento chiusa in attesa delle operazioni di sgombero e messa in sicurezza. Il sindaco di Pré-Saint-Didier, ha spiegato che le attuali condizioni meteo impediscono di svolgere un sopralluogo in elicottero per verificare la situazione dall'alto.