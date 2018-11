LE CONSIDERAZIONI DI ANTOINE LABARDE: La Valle una colonia della Lombardia

Caro Minuzzo, ho letto con interesse il suo scritto «Scippatori» e concordo in toto, ma vorrei aggiungere qualche nota, se mi permette.

La delibera di giunta regionale che ha approvato questa bozza di accordo finanziario con lo stato. Ammettiamolo, é stato un capolavoro politico per la Lega. Il duo "verde speranza" composto dal milanese di Courmayeur Aggravi e la Contesse Verte é riuscito a spuntare l’unanimità su questo accordo «farlocco».

Han fatto votare il provvedimento a tre assessori, che a parole dicono di essere in procinto di creare una nuova maggioranza! Questa é la riesumazione della politica democristiana.

In effetti due di questi hanno nel DNA la matrice democristiana, sTEFANO Borrello, lo afferma pubblicamente, Claudio Restano lo é con i fatti, ed in effetti il suo mentore Antonio Fosson, cos’è se non un dc . Tutti e due pur di non abbandonare le sedie faranno questo ed altro.

La Certan, invece merita un discorso a parte, non si è accorta di ciò che votava. Appena uscita dalla Giunta ne ha parlato con i suoi ed é venuto giù il mondo...Il comunicato diffuso da Alpe subito dopo istituzionalizza «il non c’ero..ma se c’ero dormivo».

Con questo atteggiamento la Certan, si é giocata il posto nella prossima giunta. Il comunicato «alpino» é firmato dal capogruppo Albert Chatrian ed é il «de profundis» per la Certan. In casa Alpe salgono le quotazioni dei Morelli e Chatrian, con buona pace d’Impegno Civico e M5S.

Tutto questo, sembra non preoccupare, la compagine Autonomista...che sta riscrivendo il manuale Cencelli per redistribuire i posti al sole, ma non riesce a moltiplicare i pani ed i pesci per le nozze autonomiste.

Non si rendono conto, gli unionisti, che ormai siamo una provincia della Lombardia, altro che Regione Autonoma. Addirittura ci mettono il loro assessore alla cultura, nel consiglio dell’Università...bel messaggio per gli intellettuali valdostani, della serie non valete nulla.

Eppure, in giro per le Università Italiane e Straniere ci sono docenti valdostani, con curricula altrettanto prestigiosi. Basta cercarli, ma Andrione cerca altrove.

Per non parlare del quotidiano, la nostra sanità, alla faccia dell’assessore Certan, affonda! Un esempio, provate a richiedere un ecografia: 8 mesi di lista d’attesa.

Qui addirittura non siamo neanche più in Lombardia ma in Campania. La barca affonda ma lo show must go on!

Come andrà a finire? Che la Contesse Verte, rimetterà assieme i cocci della sua Giunta, sacrificando un posto in giunta magari per qualche Unionista.

Merci. Antoine Labarde