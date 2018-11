Rilancio dell'aeroporto e Commissione paritetica tra i temi 'protagonisti' del Consiglio Valle

Torna a riunirsi il Consiglio Valle in sessione ordinaria mercoledì 7 e giovedì 8 novembre 2018, con inizio alle ore 9, per esaminare un ordine del giorno composto di 38 oggetti, tra cui 8 interrogazioni, 16 interpellanze e 8 mozioni.

L'Assemblea sarà inoltre chiamata ad esprimere il proprio parere sul disegno di legge costituzionale recante modifica allo Statuto speciale per la Valle d'Aosta in materia di procedura per la modificazione dello Statuto medesimo.

Su questo provvedimento, presentato al Senato della Repubblica il 3 luglio scorso dal Senatore Albert Lanièce e trasmesso dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie il 2 ottobre scorso, la prima Commissione "Istituzioni e Autonomia", presieduta dal Consigliere Roberto Luboz (Lega VdA), l'11 ottobre ha espresso parere favorevole all'unanimità.

I Consiglieri tratteranno poi la nomina dei componenti di parte regionale in seno alla Commissione paritetica di cui all'articolo 48bis dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta.

In merito alle interrogazioni, una è stata posta congiuntamente dai gruppi Movimento 5 Stelle e Impegno Civico per chiedere notizie dei criteri per l'attuazione della mobilità del personale tra enti del comparto unico regionale.

Il gruppo Impegno Civico ha presentato tre interrogazioni in merito alle azioni intraprese per fare fronte alla carenza di palestre ad uso scolastico negli istituti superiori di Aosta; alla costituzione dell'unità di valutazione multidimensionale della disabilità e di istituzione della figura del "case manager"; alle ricadute sul territorio regionale dell'attività di gestione dell'aeroporto Corrado Gex da parte della società AVDA.

Un'interrogazione è del Movimento 5 Stelle e riguarda i criteri adottati per l'acquisizione e la valorizzazione dei prodotti dell'artigianato valdostano. Il gruppo Union Valdôtaine ha depositato due interrogazioni: la prima sul conferimento dell'incarico di Coordinatore del Dipartimento innovazione e agenda digitale; la seconda sull'utilizzo dell'area "ex SIMA" nel comune di Pollein.

La restante interrogazione è stata posta dall'Union Valdôtaine Progressiste a proposito del riavvio dei lavori per la realizzazione della rotatoria sulla strada statale 26 in corrispondenza dell'intersezione per la frazione Plantayes e la strada regionale 13 di Fénis.

Riguardo alle interpellanze, una è stata presentata congiuntamente dai gruppi Impegno Civico e Movimento 5 Stelle a proposito dei criteri adottati per la riorganizzazione delle strutture dell'Amministrazione regionale. Sette iniziative sono state depositate dal gruppo Impegno Civico: fattibilità della riconversione del collegio Saint-Benin di Aosta in una struttura convittuale; interventi per assicurare la continuità e l'efficienza del servizio di amministrazione di sostegno; azioni intraprese per ottenere una rappresentanza della Regione in seno al Parlamento europeo; interventi per scongiurare la chiusura dell'ufficio territoriale dell'INPS di Verrès; gestione dei rifiuti inerti; problematiche relative alla quotazione in borsa della società CVA Spa; interruzione dei lavori per la realizzazione della variante sulla strada statale 27 tra i comuni di Etroubles e Saint-Oyen.

Il Consigliere Cognetta del Mouv' ha depositato tre interpellanze: modalità di spostamento dei lavoratori addetti all'assistenza socio-sanitaria ad attività d'ufficio; linee guida per lo svolgimento da parte di soggetti pubblici o privati di servizi di assistenza in favore di minori; interruzione dell'accordo con i pediatri specialisti di libera scelta operanti negli ambiti territoriali dell'Azienda USL.

Il Movimento 5 Stelle illustrerà tre interpellanze: utilizzo dei capannoni attualmente in disuso di proprietà di Vallée d'Aoste Structure; sospensione dell'attività degli ambulatori psichiatrici presenti sul territorio valdostano; interventi per garantire una migliore accessibilità al sito web della Regione.

Le restanti due interpellanze sono a firma dell'Union Valdôtaine: presentazione del bilancio di previsione della Regione per il 2019 all'esame della competente Commissione consiliare; contratto di servizio tra la Regione e la società di servizi Valle d'Aosta Spa per la fornitura del servizio di supporto tecnico nel settore della selvicoltura, della sentieristica e delle sistemazioni montane.

All'ordine del giorno sono state poi iscritte otto mozioni. Una è stata depositata congiuntamente dai gruppi Union Valdôtaine e Union Valdôtaine Progressiste relativamente alla presentazione alle Commissioni consiliari competenti di un programma di interventi finalizzati ad avviare l'iter per il riconoscimento della Regione territorio "carbon free" e a renderla "fossil fuel free" entro il 2040.

Un'altra mozione è a firma congiunta dei gruppi Impegno Civico e Movimento 5 Stelle sulla presentazione di un nuovo Piano triennale regionale di politica del lavoro 2019-2021.

Il gruppo Impegno Civico ha presentato una mozione per impegnare l'Assessore al turismo, sport, commercio e trasporti ad effettuare una consultazione sulla bozza del Piano regionale dei trasporti con i principali portatori di interesse.

La mozione del gruppo Movimento 5 Stelle intende invece impegnare la Presidenza del Consiglio a sollecitare i Consiglieri regionali, condannati dalla Corte dei conti per danno erariale, a presentare le proprie dimissioni.

Quattro, infine, sono le mozioni presentate dall'Union Valdôtaine Progressiste: impegno del Presidente della Regione e dell'Assessore alle finanze a relazionare in Commissione in merito all'evoluzione della trattativa con lo Stato in merito al contenzioso finanziario; impegno del Presidente della Regione a relazionare in Commissione in merito alla riorganizzazione della pubblica amministrazione; impegno del Presidente della Regione a relazionare in Commissione sull'andamento della gestione della società Monterosa Ski; engagement pour relancer les actions de diffusion du patois.

I lavori dell’Assemblea saranno trasmessi in diretta sul sito del Consiglio regionale (www.consiglio.vda.it), sul canale YouTube del Consiglio (www.youtube.it/user/consvda) oltre che sul canale televisivo TV Vallée (canale 15 del digitale terrestre).