Seminario informativo gratuito di CNA sulle novità della fatturazione elettronica

A partire dal 1° gennaio sarà obbligatoria l’emissione di fattura in formato elettronico in relazione alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi rese da soggetti residenti, stabiliti o identificati in Italia. L’obbligo riguarderà anche le operazioni che hanno come destinatari i privati.

CNA Valle d’Aosta organizza un Seminario informativo sull’intera disciplina della fatturazione elettronica in data 21 novembre 2018 dalle 18 alle ore 20 presso gli uffici di Corso Lancieri di Aosta.

La partecipazione all’evento è gratuita, ma la prenotazione è obbligatoria (n. 1 partecipante per azienda) puoi richiedere di seguire i lavori compilando il modulo che trovi di seguito e inviandolo via mail a info@cna.ao.it

Il numero di posti disponibili è limitato, le prenotazioni verranno prese in ordine cronologico.