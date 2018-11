IL POUSSA CAFE - DISPACCIO DEL 31 OTTOBRE APRÈS-MIDI @ TERRA PROMESSA ç

Giggino Di Maio si prepara un futuro da Coldiretti. Infatti ha arricchito la sua enciclopedia di promesse balle prendendo in giro agricoltori e famiglie. Ha promesso a chi avrà tre figli di regalare appezzamenti di terreni perché si mettano a lavorare la campagna. Prima il piacere e poi la fatica da contadini. Giggino prima di fare nuove promesse balle dovrebbe regalarsi un bel pezzo di terreno da dissodare e restituire le sue braccia all’agricoltura.

