Visite guidate alla mostra di Ugo Lucio Borga 'Collateral damages'

In occasione dell’esposizione fotografica 'Collateral damages', in corso al Museo archeologico regionale in piazza Roncas ad Aosta, verranno proposte al pubblico alcune visite guidate, tenute dall'autore, il fotografo valdostano Ugo Lucio Borga.

Le visite guidate si svolgeranno domenica 4 novembre e giovedì 8 novembre alle ore 17. Ugo Lucio Borga è un fotogiornalista e il suo lavoro si concentra sulle guerre - anche quelle dimenticate - sulle crisi umanitarie, sulle questioni sociali e ambientali in Africa, Sud America, Medio Oriente, Asia, Europa.

In mostra sono presentate 120 fotografie che riguardano i reportage realizzati nei conflitti armati in Iraq, Siria, Ucraina, Libia, Somalia, Sud Sudan, Repubblica Democratica del Congo, Repubblica Centrafricana, Eritrea, Kosovo, Bangladesh, Filippine. Le visite guidate non comporteranno maggiorazioni di costo rispetto al biglietto di ingresso alla mostra.

Biglietto intero 3 euro, ridotto 2 euro; Alpitur 50%; entrata gratuita per i minori di 18 anni. La mostra è aperta dal martedì alla domenica dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18. Chiuso il lunedì. Il catalogo della mostra, curato da Daria Jorioz, è edito dalla Tipografia Duc ed è acquistabile in mostra al costo di 25 euro.

E' possibile la prenotazione al seguente numero telefonico: Museo Archeologico Regionale, Aosta - tel. +39 0165 275902 Per informazioni: assessorato Istruzione e Cultura Struttura Attività espositive: tel. +39 0165.275937.