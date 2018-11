Uv 'nomination de M. Stefano Bruno-Galli un choix qui n’est pas opportun'

Le Comité Fédéral de l’Union Valdôtaine apprend avec grand étonnement les noms des nouveaux membres, avec nomination de compétence de l’Administration Régionale, du Conseil d’Administration de l’Université de la Vallée d’Aoste.

Tout en remarquant l’incontestable compétence des professeurs nommés, le Comité veut stigmatiser la nomination de M. Stefano Bruno-Galli. Il s’agit d’un choix qui n’est pas opportun d’un point de vue politique, en considérant que M. Bruno-Galli occupe la charge d’assesseur régional de la Lombardie, mais il n’est surtout pas approprié du point de vue idéologique.

M. Stefano Bruno-Galli en effet a été présent à des initiatives du mouvement néofasciste Lealtà d’Azione tout juste il y a quelque mois.

Le Comité Fédéral, en considérant que l’Union Valdôtaine depuis son origine se rattache aux valeurs de la Résistance et aujourd’hui comme hier veut se battre contre toute forme de fascisme qui revient, estime que ce passage soit un affront à l’histoire et à la culture antifasciste de la Vallée d’Aoste, d’autant plus que cette nomination concerne la plus importante institution de formation des jeunes valdôtains.