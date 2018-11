La Spelgatti perde la trattativa con Salvini e Di Maio e la Valle d’Aosta non avrà i 124 milioni indispensabili per ammodernare la ferrovia!

Il contenzioso aperto con lo Stato per recuperare i 244 milioni di euro erogati dalla Regione per il risanamento della finanza pubblica, si conclude con un accordo transattivo pesantemente squilibrato a favore dello Stato.

Non solo, dei 244 milioni di euro dovuti saranno restituiti alla Valle d’Aosta solamente 123 milioni diluiti in ben 7 anni. Inoltre, la paventata certezza delle risorse per i prossimi anni, che è stata manifestata come la vittoria più importante, in realtà ci riserverà un futuro comunque incerto.

L’accordo, infatti prevede che lo Stato possa “per esigenze eccezionali di finanza pubblica ”modificare di un 10% il contributo regionale e di un ulteriore 10% per “assicurare il rispetto dellenorme europee”.

A questo si aggiunge il fatto che i fondi restituiti saranno vincolati. In sostanza la Regione verserà allo Stato dal 2017 al 2020 ben 458 milioni di euro e lo Stato rimborserà 123 milioni in 7anni, Union Valdotaine e Union Valdotaine Progressiste non ritengono si possa definire un successo per la Valle d’Aosta questo accordo che in realtà cela una sudditanza ed obbedienza ai movimenti nazionali che calpestano l’autonomia finanziaria della nostra Regione.