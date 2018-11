M5S 'Le spille in oro col simbolo del Consiglio Valle sono contrarie al risparmio di soldi pubblici'

Il gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle interviene sulla comunicazione della Presidenza del Consiglio riguardante l'assegnazione ai Consiglieri dei segni distintivi, ovvero delle spille riproducenti il simbolo dell'Assemblea valdostana, in due esemplari, uno in oro e uno in metallo dorato.

«Ringraziamo il Presidente del Consiglio - precisano i Consiglieri del M5S - e annunciamo che noi ritireremo esclusivamente la spilla in metallo dorato e non quella in oro, in quanto riteniamo che vada contro i nostri principi di risparmio di soldi pubblici.»

«Vogliamo dimostrare che si può fornire un servizio anche in maniera più sobria, nel rispetto dei cittadini - concludono -. L'importanza è nel simbolo che la spilla rappresenta e non nel metallo con cui è prodotta.»