Regione bypassa contenzioso con lo Stato e incassa sconto di 123 milioni in sette anni

Il Presidente della Giunta, Nicoletta Spelgatti e l'assessore regionale alle Finanze, Stefano Aggravi, incassano un risultato finanziario importante e per molti inatteso a tutto vantaggio delle casse regionali.

La Giunta ha infatti deciso oggi di rinunciare al contenzioso con il Governo nazionale sul trasferimento di fondi quale contributo al risanamento statale, ovvero di 244 milioni di euro (144 per il 2017 e 100 per il 2018); per contro alla Regione saranno restituiti complessivamente 123 milioni di euro in sette anni, di cui 10 milioni nel 2019, altrettanti nel 2020 e 20 milioni ogni anno dal 2021 al 2025. Lo Stato ha anche riconosciuto che la Regione non dovrà versare i 18 milioni quale contributo per la Sanità. I dettagli della trattativa saranno probabilmente resi noti nelle prossime ore.

Negli ultimi due mesi non si contano i viaggi a Roma, le telefonate e lo scambio di documentazione tra la Giunta regionale e il ministero dell'Economia, soprattutto con il viceministro dell'Economia e delle Finanze, Massimo Garavaglia. Confronti sul contenzioso finanziario in corso ma anche, più in generale, sulla manovra di finanza pubblica del Governo Conte.