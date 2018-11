Nasce il nuovo portale del Catasto regionale valanghe

"Questo strumento è stato creato con l’auspicio che possa essere un utile strumento per le attività professionali e di studio concernenti alla tematica valanghiva". E' il commento dell'assessore regionale alle Opere pubbliche e Territorio, Stefano Borrello, all'immissione in rete del nuovo portale del Catasto regionale valanghe, dedicato ai professionisti, con i dati aggiornati alla stagione invernale 2016-2017.

Dalla home page del sito regionale, che conduce alla pagina dedicata al catasto valanghe (http://catastovalanghe.partout.it/), è possibile trovare il link per accedere alla sezione dedicata ai liberi professionisti e agli studiosi della materia neve e valanghe (http://catastovalanghe-lp.partout.it/).

Per accedere al servizio è necessario avere l'identità digitale (SPID) rilasciata da soggetti accreditati da AgID (Agenzia per l'Italia Digitale) oppure, per i residenti in Valle d'Aosta, utilizzando la Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o con le Credenziali e codice 'OTP'.

Info: http://catastovalanghe.partout.it/accreditamento/professionisti_i.aspx .