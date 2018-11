Conférence sur enjeux plurilinguisme

À l'occasion du soixante-dixième anniversaire du Statut spécial de la Région Vallée d'Aoste, l'Université de la Vallée d'Aoste organise, au siège de rue des Cappuccini, le mardi 30 octobre de 10h à 18h, une conférence internationale sur les enjeux du plurilinguisme et de la planification linguistique entre trois pays européens de la région latino-méditerranéenne, caractérisés par des approches profondément variées et différentes: l'Italie, la France et l'Espagne.



Pour chaque pays, interviendront en tant que conférenciers, un expert juridique et un linguiste qui proposeront des suggestions visant à impliquer activement les spécialistes, les étudiants et la communauté locale. La conférence, divisée en deux parties portant respectivement sur les aspects juridiques et linguistiques du thème, est organisée conjointement par le département des sciences économiques et politiques et le département des sciences humaines et sociales de l'Université de la Vallée d'Aoste, sous le haut patronage de la chaire Senghor de la francophonie.