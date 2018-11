Presidente impianti a fune, 'la montagna del futuro? Sempre più innovativa'

“Nel 2018 sono stati investiti nei territori montani oltre 150 milioni di euro, fra nuovi impianti, battipista, sistemi per l’innevamento, opere per mettere in sicurezza le piste, strumenti per migliorare l’accesso e il controllo del territorio. Si tratta di investimenti davvero ingenti che sono indice della vitalità della montagna italiana e di tutta la sua industria”. Lo ha reso noto Valeria Ghezzi, Presidente di Anef, Associazione nazionale esercenti funiviari. “Si investe per stare al passo con il mercato -ha spiegato Ghezzi - sia per un'esigenza di rinnovamento sia, soprattutto, per una volontà condivisa da tutti gli operatori di puntare sull'innovazione di tecnologie, procedure e strumenti di comunicazione, al fine di migliorare i servizi, preservare l'equilibrio del contesto ambientale e sviluppare un dialogo più costante e bidirezionale con il cliente”.

Valeria Ghezzi, venerdì 2 novembre aprirà - insieme a Flavio Roda, Presidente Fisi Federazione italiana sport invernali - l’incontro 'Montagna Domani' nell’ambito della fiera Skipass (ModenaFiere, 1-4 novembre) a cui la Valle d'Aosta partecipa istituzionalmente con una delegazione di dirigenti e professionisti del settore.

L’appuntamento sarà l’occasione per fare il punto sulla prossima stagione invernale 2018/2019, parlando di investimenti ma anche di progetti innovativi nelle località montane d’Italia. Fra i relatori anche Mario Vascellari del Consorzio Esercenti Impianti a Fune di Cortina d’Ampezzo, San Vito di Cadore, Auronzo e Misurina; Augusto Mabboni, Business Process Engineering Srl per Skicarosello Corvara; Massimo Feruzzi di Skipass Panorama Turismo.

Feruzzi, in particolare, farà il punto sui numeri e le tendenze della montagna bianca italiana. “Gli ultimi dati relativi ai ‘desideri’ degli italiani che stanno pensando ad un soggiorno fuori casa durante l’inverno parlano chiaro: tale desiderio è rivolto, in maniera prioritaria, alla montagna bianca. E proprio le discipline sportive ad essa legate, con la loro forte attrattività in termini turistici, hanno una grande incidenza sull’intero comparto economico della montagna invernale. Si capisce, quindi, come giochino un ruolo fondamentale nell’ottica di mantenere viva l’economia delle terre alte tutte quelle strutture di servizio all’utente come il sistema degli impianti a fune”.