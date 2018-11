Ecosistema urbano 2018: Aosta sale in classifica, adesso è 32/a

Aosta si classifica al 32° posto con 58,54 punti, facendo registrare un progresso di due posizioni rispetto allo scorso anno, e proseguendo il trend positivo che aveva visto il capoluogo valdostano classificarsi in 37ª posizione nel 2016 e al 62° posto l’anno precedente. “Ecosistema urbano” si basa su 17 parametri raggruppati in cinque macro-aree (aria, acqua, rifiuti, trasporti, ambiente, energia) relativi a dati 2017. La classifica è guidata da Mantova con 78,14 punti davanti a Parma (76,83) e Bolzano (74,27).

Per quanto riguarda le migliori performance, Aosta si classifica al primo posto (a pari merito con altre 16 città) per la capacità di depurazione delle acque (pari al 100%), al 16° per l’incidentalità stradale, al 18° per la presenza di polveri sottili (pm10), al 19° per i rifiuti pro capite prodotti, al 20° per l’uso efficiente del suolo, al 24° per la raccolta differenziata (pari al 67, 02%), al 30° per le perdite della rete idrica, al 32° per la quantità di ozono (O3) e al 40° per le piste ciclabili.



«Siamo soddisfatti del risultato ottenuto - commenta l’assessore all’Ambiente Delio Donzel - non tanto in termini di posizione, in quanto è giusto e doveroso che Aosta aspiri a migliorare ulteriormente, fino a entrare nel novero delle città più performanti dal punto di vista ambientale, ma perché il rapporto fotografa da alcuni anni un’ascesa costante della nostra città nella classifica, a significare che, pur con tutti i problemi del caso, le politiche in materia ambientale che abbiamo condotto e che stiamo conducendo, spesso di concerto con l’Amministrazione regionale o soggetti privati, come nel caso della Cas, stanno contribuendo a rendere Aosta più vivibile e, di conseguenza, un luogo migliore per i suoi cittadini, coloro che vi si recano quotidianamente per le proprie occupazioni e i turisti».