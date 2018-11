Ridefinito contenzioso con Stato per compartecipazione Regione risanamento debito pubblico Comunicato della Giunta

Oggi, martedì 30 ottobre 2018, la Giunta regionale, su proposta del Presidente della Regione, Nicoletta Spelgatti, e dell’Assessore alle Finanze, Attività produttive, Artigianato e Politiche del lavoro, Stefano Aggravi, ha approvato – all’unanimità - la proposta di accordo con lo Stato di riordino dei loro rapporti finanziari e di ridefinizione del contenzioso pendente sul contributo regionale agli obiettivi di finanza pubblica.

L’Accordo, nettamente migliorativo rispetto alla situazione attuale e a passate ipotesi transattive, quantifica il contributo della Regione, stabilendolo in 112,8 milioni di euro per l’anno 2019, in 102,8 milioni di euro per gli anni successivi.

Il contributo è omnicomprensivo, tiene conto della legislazione vigente e degli effetti, in parte favorevoli e in parte sfavorevoli per la Regione, delle sentenze della Corte costituzionale, cui l’Accordo dà espressa attuazione.

Con l’Accordo, si stabilisce concordemente e in via definitiva qual è il contributo che la Regione deve corrispondere allo Stato per il risanamento della finanza pubblica, assicurando così certezza e stabilità nelle reciproche relazioni finanziarie, indispensabili a programmare la spesa degli anni futuri.

Con l’Accordo si chiude anche un contenzioso, che si protrae ormai da anni, con il riconoscimento in favore della Regione di un trasferimento aggiuntivo a titolo transattivo.

Complessivamente, l’Accordo produce un effetto finanziario favorevole per la Valle d’Aosta di 130 milioni di euro rispetto a quanto oggi previsto dalle leggi vigenti.

Viene ridotto di 10 milioni di euro il contributo dovuto dalla Regione per l’anno 2019, che passa così da 122,8 milioni a 112,8 milioni. Per gli anni a decorrere dal 2020, il contributo resta fissato in euro 102,8 milioni annui, tenendo conto, quindi, della riduzione già riconosciuta con la legge di bilancio dello Stato per l’anno 2018.

A chiusura del contenzioso, lo Stato, in aggiunta, riconosce alla Regione risorse ulteriori per complessivi 120 milioni di euro, finalizzate a spese di investimento per lo sviluppo economico e la tutela del territorio, da erogare nei prossimi sette anni.

Altro aspetto positivo dell’Accordo è che con esso si dà piena attuazione a tutte le sentenze della Corte costituzionale che, negli anni, hanno riguardato i contributi dovuti dalle Regioni a Statuto speciale. Si tratta, in particolare, della sentenza 77/2015, relativa al contributo imposto dal decreto-legge 95/2012 e delle sentenze nn. 154/2017 e 103/2018, riferite al contributo ulteriore posto a carico del comparto Regioni, anche mediante riduzione del Fondo sanitario nazionale.

In queste ultime pronunce, la Corte costituzionale ha infatti ribadito chiaramente la necessità di improntare i rapporti finanziari tra lo Stato e le Autonomie speciali al principio di leale collaborazione sulla base di accordi bilaterali, riconoscendo però la possibilità per lo Stato di imporre anche unilateralmente l’importo dei contributi regionali alle manovre finanziarie, laddove al confronto non abbia fatto seguito il raggiungimento di un accordo.

L’Accordo, recependo quanto già previsto negli Accordi conclusi con le Province autonome di Trento e di Bolzano, esclude la possibilità di modificazioni peggiorative del contributo dovuto, unilateralmente disposte dallo Stato.

Un eventuale incremento sarebbe in effetti ammesso solo per esigenze eccezionali di finanza pubblica e per importi predeterminati.

La Giunta ha anche approvato, sempre all’unanimità, la nomina dei tre componenti del Consiglio dell’Università della Valle d’Aosta, di sua competenza, individuandoli nel Professor Stefano Bruno-Galli (docente di Storia delle Dottrine e delle Istituzioni politiche nell’Università degli Studi di Milano, Assessore alla Cultura e all’Autonomia della Regione Lombardia, autore di numerose pubblicazioni sul federalismo, tra cui una riedizione di “Federalismo e autonomie” di Emile Chanoux), nel dottor Annibale Salsa (antropologo, già collaboratore del B.R.E.L., esperto dei problemi delle popolazioni di montagna e delle minoranze, autore di una vastissima produzione scientifica sul tema) e, per la parte di area francofona, nel dottor Nicolas Schmitt (capo-ricercatore all’Institut du Fédéralisme de l’Université de Fribourg (CH), consulente internazionale sul tema del decentramento e del federalismo, autore di notevole produzione scientifica sui temi, in particolare, dell’articolazione istituzionale di uno stato federale e del funzionamento delle realtà territoriali multilingue).