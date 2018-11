PAPA: Nella comunione e con franchezza

«Abbiamo lavorato in comunione e con franchezza, col desiderio di servire Dio e il suo popolo». Lo ha detto Papa Francesco tracciando un primo bilancio del sinodo dei vescovi sui giovani, apertosi il 3 ottobre scorso e concluso dopo oltre tre settimane domenica 28 con la messa nella basilica vaticana. Nell’omelia della celebrazione il Pontefice ha ribadito la volontà della Chiesa di mettersi in ascolto dei giovani «con amore», perché, ha spiegato, «Dio è giovane e ama i giovani».

Da qui l’invito ad avere «un cuore docile all’ascolto», accompagnato da una richiesta rivolta direttamente ai giovani «a nome di tutti noi adulti: scusateci se spesso non vi abbiamo dato ascolto» e «anziché aprirvi il cuore, vi abbiamo riempito le orecchie». Un secondo atteggiamento indicato dal Papa è stato quello della «prossimità». Che significa, ha chiarito, «portare la novità di Dio nella vita del fratello». È questo, per Francesco, «l’antidoto contro la tentazione delle ricette pronte» e contro il rischio del dottrinalismo e dell’attivismo.

«Noi — ha affermato — vogliamo imitare Gesù e come lui sporcarci le mani», diventando «portatori di vita nuova». Infine il Pontefice ha esortato alla testimonianza, ricordando che «non è cristiano aspettare che i fratelli in ricerca bussino alle nostre porte; dovremo andare da loro» portando Gesù e non «noi stessi, le nostre “ricette”, le nostre “etichette” nella Chiesa». Anche all’Angelus, recitato al termine della celebrazione, il Papa ha parlato dell’esperienza sinodale, definita «un tempo di consolazione e di speranza» scandito dall’ascolto e dal «discernimento comunitario». Dopo la preghiera mariana, in piazza San Pietro sono risuonate anche le parole di dolore del Pontefice per il «disumano atto di violenza» avvenuto nella sinagoga di Pittsburgh.

Nel pomeriggio di sabato 27, nel corso dell’ultima congregazione generale dell’assemblea, Francesco aveva preso la parola al termine della votazione del documento finale — il cui testo è stato approvato dai padri a larghissima maggioranza — per ribadire che il sinodo è «uno spazio protetto perché lo Spirito Santo possa agire» e per assicurare che il testo scaturito dalla riflessione dei padri ha bisogno ancora di studio e di riflessione.

Dal Papa anche un nuovo appello alla preghiera e alla penitenza per difendere la Chiesa dalla «persecuzione» e dalle «accuse continue» a cui è sottoposta. «È un momento difficile — ha riconosciuto — perché l’Accusatore attaccando noi attacca la Madre, ma la Madre non si tocca».