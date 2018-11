Ottobre in Cittadella si chiude in musica, con la cantante teuto-keniota Leila Akinyi

La settimana in Cittadella dei Giovani parte all’insegna della grande musica internazionale, con un’ospite d’eccezione. Sul palco si esibirà infatti – mercoledì 31 ottobre alle 11 – Leila Akinyi, cantante rap di Colonia di origine keniota, che porterà ad Aosta, per l’ultima tappa della sua tournée italiana, su invito del Goethe-Instut di Torino, il suo originale mix di soul, rap, reggae e afrobeat.

Una musica impegnata e travolgente già esplosa nel suo primo Ep “Afro Spartana”, uscito nel 2016 per l’etichetta Melting Pot e che, a cominciare dalla canzone “Ich bin schwarz” – “Io sono nera” – mette in fila sferzanti giochi di parole che smantellano pregiudizi e stereotipi. Sabato 3 novembre, invece, dalle 9 alle 20.30, Cittadella dedica un’intera giornata al benessere con l’Open Day Artiterapie 2.0 promosso – per il secondo anno consecutivo – dall’Associazione Forme Vitali.

Il programma, diviso in quattro sezioni condotte da professionisti del territorio valdostano, prevede una parte espressamente dedicata all’Arteterapia, una incentrata sulla Danzaterapia, un’altra ancora legata alla Musicoterapia ed una di Teatro, con un aperitivo conclusivo.

Martedì 6 novembre alle 20, invece, prende il via ufficialmente la collaborazione con lo Switshop Aosta, che porterà in Cittadella tre film in anteprima che raccontano l’avventura dello snowboard, dello sci e della montagna, sponsorizzati da grandi case produttrici di materiale tecnico. Il primo appuntamento è con il film “Treeline – A story written in Rings” di Jordan Manley e prodotto da Patagonia Films, una pellicola che celebra le foreste, diventate ormai una vera e propria “casa” per molti sciatori e snowboarders. “Treeline” è un viaggio attraverso le betulle del Giappone, i cedri vergini della British Columbia ed i pini del Nevada “narrato” da immagini mozzafiato che spiegano il grande spettacolo della natura che circonda questi sport e queste vere e proprie avventure.