Frane, alberi caduti e strade chiuse e allerta 'gialla' per il maltempo sulla Valle

Alberi caduti, strade chiuse, frane. Il maltempo che ieri si è abbattuto sulla Valle d'Aosta ha causato disagi soprattutto alla viabilità, con pioggia battente sul fondo valle e nevicate a partire dai 1.400 metri di quota. L'allerta 'gialla' per criticità idrogeologica e precipitazioni forti potrebbe terminare questo pomeriggio per un atteso miglioramento, ma nuove precipitazioni sono previste mercoledì e giovedì.

Nella serata di ieri l'Anas ha disposto la chiusura, per una caduta massi, della 'Mongiovetta', tortuoso tratto della strada statale 26 all'altezza del Comune di Montjovet. La viabilità alternativa è garantita dall'autostrada A5.

Nel corso della notte, in diversi Comuni della Valle d’Aosta (Verrès, Challand-Saint-Anselme, Brusson, Issogne, Donnas, Hône, Bard, Antey-Saint-André, Nus, Saint-Barthélemy, Torgnon, Champorcher) si è verificata la caduta di alberi che ha interessato la sede stradale e, in alcuni casi, le linee elettriche, causando interruzioni della fornitura di energia elettrica. I tecnici della Deval stanno intervenendo per risolvere le situazioni.

Restano chiuse la sr2 di Champorcher, dal km 5+000 circa, e la sr 33 del Col di Joux, dal Col di Joux a Brusson.

Per la neve in quota è stato chiuso alle 17 il Colle del Piccolo San Bernardo, al confine con la Savoia: per raggiungere la Francia si può percorrere il traforo del Monte Bianco.

Una colata detritica si è poi verificata nel comune di Cogne, lungo la comunale per Lillaz (c'è comunque una viabilità alternativa pedonale). Il sistema di allerta ha funzionato e sono subito scattati i semafori rossi. Diversi gli interventi dei vigili del fuoco in bassa Valle per cadute di piante.