Confcommercio VdA assume laureato o diplomato con esperienza fiscale

Confcommercio della Valle d'Aosta ricerca, per inserimento lavorativo nella struttura, un laureato in Economia e Commercio o un diplomato Tecnico Commerciale con esperienza presso uno Studio di consulenza fiscale dotato di queste caratteristiche:

-Capacità di lavorare in team

-Attitudine alla formazione

-Interesse e propensione all’informatica

-Esperienza in uno studio contabile o di commercialista

-Spiccate doti comunicative e relazionali

L’annuncio è aperto a candidati giovani, dinamici e alla ricerca di inserimento nella nostra associazione di categoria, che rappresenta oltre 1500 associati in Valle d’Aosta.