Mouv rivendica merito definizione contenzioso con lo Stato

La strategia politica di Mouv' nel continuare l'attività di governo in alleanza con la Lega si rivela vincente. Grazie al Vicepresidente della Giunta e ai consiglieri del Movimento uniti alla Presidente della Giunta e ai consiglieri della Lega tutti, si è raggiunto l'accordo e si sono poste le basi per porre fine al contenzioso tra la Valle d'Aosta e lo Stato.A differenza del passato, grazie a tale accordo si è ottenuta maggiore garanzia delle risorse che renderanno possibile la programmazione dei futuri bilanci.

La delibera è stata votata con coscienza all'unanimità da tutta la Giunta, e ci stupisce se in tale contesto qualche assessore esprima a posteriori i propri dubbi.

Per quanto paradossale, in questo momento, Mouv' si trova in accordo con Emily Rini secondo la quale “lo strumento più idoneo per esprimere le proprie perplessità sarebbe stato il voto contrario alla delibera, non certo il voto a favore”. La segreteria politica di Mouv'