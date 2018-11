Lega Vallée d’Aoste: riportati a casa 130 milioni di euro

Il gruppo consiliare Lega Vallée d’Aoste esprime grande soddisfazione per la notizia della chiusura del contenzioso fra Stato e Regione sul trasferimento di fondi quale contributo al risanamento statale. L’accordo siglato oggi consentirà alla nostra regione di recuperare 130 milioni di euro, di cui 10 come riduzione del contributo dovuto dalla Regione per l’anno 2019, e altri 120 milioni di euro come ulteriori risorse finalizzate a spese di investimento per lo sviluppo economico e la tutela del territorio.

Dopo anni di rinvii e di false promesse, la Lega è riuscita oggi a mettere la parola fine ad una questione che da anni ha occupato l'agenda degli ultimi Governi regionali, che non sono però riusciti nell’intento di portare a casa una soluzione che fosse favorevole e non penalizzante per la nostra Regione.

Un risultato, quello di oggi, che si è reso possibile grazie anche alla grande attenzione che il Governo nazionale, a guida Lega e Movimento Cinque Stelle, ripone nei confronti dei territori.

Con l’accordo raggiunto vengono così garantite certezza e stabilità nelle relazioni finanziarie fra lo Stato e la Regione che sono oggi indispensabili per programmare le spese e gli investimenti necessari per rilanciare l’autonomia della Valle d’Aosta.