Chiusura ai mezzi pesanti di un tratto della strada regionale di Bionaz e modifiche alla circolazione lungo la strada regionale dell’Autoporto

Per consentire l’esecuzione dei lavori di rifacimento della strada comunale, in variante all’attiguo viadotto viadotto della strada regionale di Bionaz, è disposta la CHIUSURA ai mezzi di massa superiore alle 10 tonnellate della strada regionale n.28 di Bionaz dalla progressiva chilometrica 1+100 alla progressiva chilometrica 1+1600, nel comune di Gignod, a partire dalle 7 di mercoledì 31 ottobre e sino alle ore 18.00 di venerdì 15 dicembre, festivi inclusi.

Per consentire l’esecuzione di lavori per la posa in opera di tubazione interrata per allacciamenti telefonici, è disposta l’istituzione di un senso unico alternato, regolato da impianto semaforico mobile o da movieri, alla progressiva chilometrica 1+830, in corrispondenza della rotatoria distributore carburanti Carrefour, sulla strada regionale n.34 dell’Autoporto, nel comune di Pollein, a partire dalle 8 di domani, martedì 30 ottobre, e fino alle 17 di lunedì 5 novembre con impianto attivo 24 ore su 24.