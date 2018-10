La Valle d’Aosta prima regione del Nord per povertà educativa

E’ pur vero che recentemente è diminuita di quasi il 6%, ma la Valle d’Aosta continua a guidare la classifica delle regioni del nord per povertà educativa anche se solo la nostra regione, con Umbria, Emilia Romagna, la provincia autonoma di Trento supera la soglia del 33% dei posti in asili nido; soglia minima fissata dall’UE di 33 posti ogni 100 bambini. A dirlo è Openpolis su dati Istat. Esclusa la Calabria (16%), tutte le altre regioni si trovano sotto la media italiana del 14%.

Le regioni con meno abbandoni sono Abruzzo (7,4%), Umbria (9,3%) ed Emilia Romagna (9,9%). Poco sopra l'obiettivo europeo anche Marche (10,1%) e Friuli Venezia Giulia (10,3%).

Dal 2013, anno in cui il governo emanò il decreto contro la dispersione, i miglioramenti maggiori si sono registrati in Valle d'Aosta (-5,7 punti percentuali), Toscana (-5,3), Emilia Romagna (-5,2), Sicilia (-4,5) e Piemonte (-4,4).

Ma la Valle d’Aosta per povertà educativa, ovvero per abbandoni scolastici è al sesto posto con iol 13,1 per cento, stretta tra la Calabria e la Basilicata. Un 13,1 per cento inferiore al 21,2 per cento della Sardegna ma lontano dall’Abruzzo che è la regione più virtuosa con il 7,4 per cento.

Ciò che salta più all’occhio è che la Vallée e la regione del nord con la più alta povertà educativa. Per Openpolis un ragazzo che abbandona la scuola è un fallimento educativo, e segnala che qualcosa non ha funzionato. Le ricerche indicano che a lasciare gli studi prima del tempo sono spesso i giovani più svantaggiati, sia dal punto di vista economico che da quello sociale.

Un meccanismo molto pericoloso perché aggrava le disuguaglianze già esistenti. Ciò produce una serie di conseguenze negative che non colpiscono solo il singolo ragazzo o la ragazza. Quando il fenomeno colpisce ampi strati della popolazione, è l’intera società che diventa complessivamente più debole, povera e insicura.

Chissà se la nuova maggioranza che sta per nascere avrò proposte concrete per risolvere anche questo grave problema?