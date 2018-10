Valle d'Aosta partecipa a gara farmaci unica con 4 Regioni, risparmio 31 mln

Cinque Regioni unite nella gara per la fornitura di medicinali. La Scr, società di committenza della Regione Piemonte, ha aggiudicato la gara per l'Adalimumab, farmaco biologico usato per malattie come l'artrite reumatoide, l'artrite psoriasica e il morbo di Crohn. Nella gara, al Piemonte si sono associate Lazio, Sardegna, Valle d'Aosta e Veneto, per una popolazione totale di 17 milioni di persone.



L'indizione di un bando sovraregionale - sottolinea l'assessorato alla Sanità del Piemonte - ha consentito una riduzione del 65% del costo sostenuto dalle Regioni e un risparmio di oltre 31 milioni di euro. "E' un fatto storico - dice Antonio Saitta, assessore alla Sanità del Piemonte e coordinatore della commissione Salute della Conferenza delle Regioni - è la prima volta che in Italia più Regioni si accordano per effettuare una gara di tali proporzioni, ed è anche la dimostrazione che sulla farmaceutica ci sono ancora molti margini per ottenere risorse da reinvestire nel sistema sanitario. (ANSA).