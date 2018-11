La jeunesse della Lega 'apre' agli over 35

“Siamo felici di poter presentare oggi l’apertura del tesseramento alla Jeune Vallée d’Aoste e l’apertura del movimento agli over 35 che saranno denominati gli ‘ Amis de la Jeune Vallée d’Aoste’". Ha esordito così il coordinatore Erik Lavy durante la conferenza stampa della Jeune Vallée d’Aoste , svoltasi venerdì 26 ottobre nella sede della Lega Vda .

“Questa decisione nasce dal fatto che molti hanno espresso il desiderio di aderire al nostro movimento sia tra i più giovani sia tra le persone un po più grandi di eta’ che sapranno portare la loro professionalità ed esperienza. Sono molte le persone che vogliono aderire al nostro movimento perché apprezzano e condividono i nostri ideali e perché al nostro interno non vi sono indagati e condannati “.

La conferenza è stata l'occasione per presentare i due vice coordinatori: Joel Montrosset e Luca Champion. “Ho vent'anni , abito a Jovencan e lavoro in una azienda agricola – si è presentato Joel Montrosset – ho deciso di aderire alla Jeune Vallee d’Aoste perché si tratta di un gruppo giovane che esprime la voglia di cambiare le cose ed il sistema attuale che non regge più e perché si tratta di un gruppo attento alle tradizioni e alla storia e cultura della Valle d'Aosta. Joseph Brean diceva che se chi governa non è attento alla tradizione e cultura di un popolo è destinato al fallimento. Faccio quindi un appello a tutti i giovani affinché si uniscano a noi “.

“Vogliamo inoltre presentare l'iniziativa ‘Chanoux c'est nous!’ – ha continuato Lavy – perché il martire della Resistenza è il padre di tutti i valdostani e perché noi siamo gli unici depositari del suo pensiero perché tutti gli altri hanno usato le sue idee modificando le per fini elettorali. Abbiamo predisposto cinque suoi testi che porteremo in giro per la Valle affinché tutti possano conoscerli nella loro vera essenza".