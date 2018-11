Ski de randonnée Vallée d’Aoste

Un nouveau guide de ski de randonnée paraît aujourd’hui aux éditions Olizane, complétant une collection qui couvre désormais une grande partie des Alpes occidentales.

Pour l’occasion, une région italienne dans sa totalité fait l’objet de cette publication: la Vallée d’Aoste, dont les liens avec le Valais et la Savoie sont éternels en dépit des obstacles naturels opposés par les hautes chaînes du Mont Rose et du Mont Blanc, et malgré les frontières artificielles inventées par les puissants de ce monde. Le mérite de cette parution revient à mon ami Philippe Ertlen, passionné par leski-alpinisme depuis de nombreuses décennies, grand amoureux des espaces sauvagesde la haute montagne hivernale, fin connaisseur de l’arc alpin dont il a réalisé plusieurs traversées intégrales sur ses skis, seul ou en compagnie de ses pairs.

Il s’est pris d’un grand intérêt pour ce val d’Aoste, à une longueur de tunnel dupays du Mont Blanc où il réside, et c’est une expérience étendue dont il fera bénéficierdésormais les utilisateurs de ce nouveau guide Olizane.

Les limites géographiques de l’ouvrage correspondent exactement à celles de larégion autonome de la Vallée d’Aoste, ceinturée par les trois grands massifs duMont Rose, du Mont Blanc et du Grand Paradis qui dépassent allègrement lesquatre mille mètres.

Douze profondes vallées permettent d’y pénétrer, qui toutesconvergent dans la longue vallée principale de la Doire Baltée arrosant Aoste: une ville incontournable pour le visiteur, qui saura oublier le ski pour un temps et se perdre dans les murs de cette cité chargée d’histoire.

Du val de Cogne à la Valpelline,du val Ferret au Valsavarenche, chacun de ces lieux de vie des montagnards valdôtains sait afficher s a personnalité, son charme original, toutes ces vallées méritent une intrusion du randonneur hivernal. Quant à celle ou celui qui recherche son nirvana dans l’altitude ou la difficulté, nul doute de pouvoir l’approcher sur les pentes du Lyskamm, du Mont Vélan ou du Grand Paradis… Mercià Philippe Ertlen de faire revivre ces itinéraires de légende et jusqu’aux plus anodins. Avant de conclure, qu’il me soit permis d’exprimer une pensée émue à la mémoire d’Emmanuel Cabau, entré à l’aube des années 2000 au sein de l’équipe de rédactiondes guides Olizane à laquelle il a tant apporté.

Emmanuel aimait particulièrement les montagnes de la Vallée d’Aoste, où il nous a quittés un matin de printemps, victime de la plus redoutée des ennemies du skieur de montagne, l’avalanche. Cet accident malheureux, qui guette chacun de nous, doit nous rappeler àune grande modestie face à la montagne.

Pour l’heure, que cela ne vous empêche pas, lectrices et lecteurs, de suivre avec un grand plaisir et un entrain sans cesse renouvelé les traces de Philippe Ertlensur les sommets de la Vallée d’Aoste. Un raid de quatre jours sur les quatre milledes Alpes Pennines, un Mont Blanc de grande classe par la route des AiguillesGrises, et plus modestement le col de Malatra dans le val Ferret ou l’Arp Vieilleen Valgrisenche, chaque itinéraire décrit dans ce guide présente un intérêt certain.

Et gardez toujours à l’esprit que les cimes du val d’Aoste, qui ne bénéficient pas toutes de la renommée de leurs têtes d’affiche, ont un trait commun: elles se méritent!