Campagne Jeune VdA, 'Chanoux c'est nous'

L'association Jeune Vallée d'Aoste renouvelle le Comité de direction, ouvre ses portes aux plus de 35 ans et lance la campagne d'affichage sur tout le territoire valdôtain ''Chanoux c'est nous! '', focalisée sur cinq extraits de la pensée de l'homme de culture, fondateur du mouvement identitaire qui a inspiré la réfondation de la Jeune Vallée d'Aoste.



Les trois initiatives ont été illustrées lors d'une conférence de presse du coordinateur Erik Lavy et des deux adjoints Joël Montrosset et Luca Champion. Le premier, 20 ans, de Jovençan travaille dans une ferme et a souligné: ''J'ai décidé de m'engager parce que je voit dans le groupe de la Jeune Vallée d'Aoste un réel désir de renouveau, une volonté de repartir de notre culture, des gens et des jeunes''. Le second, 27 ans de Brissogne, est éducateur du Don Bosco de Châtillon et gère une ferme à Pontey où il réside. Il lance un appel aux jeunes qui invite ''à participer car nous sommes ceux qui ébranleront le système".