D. Falcomatà confermato segretario regionale Spi Cgil

Domenico Falcomatà, ex segretario generale della Cgil Valle d'Aosta, è stato confermato alla guida del Sindacato dei pensionati italiani (Spi) Cgil regionale.

L'elezione all'unanimità è avvenuta nel corso dell'ultimo congresso svoltosi domenica 28 ottobre. Tra i temi affrontati dal segretario quello del welfare valdostano, che per Falcomatà "è ancora di buona qualità, anche se ha risentito della crisi e del forte calo di risorse del bilancio regionale ma, complessivamente il sistema di assistenza socio-sanitaria si mantiene ancora ad un buon livello. In questi anni, insieme alla Confederazione e alle altre sigle sindacali, abbiamo sollecitato il Governo regionale e il comune di Aosta, affinché si affrontassero per tempo alcune criticità e, in un contesto politico ed economico che ha assunto una deriva particolarmente preoccupante, fossero messi in sicurezza alcuni capisaldi del sistema esistente, chiedendo e ottenendo miglioramenti delle prestazioni socio-assistenziali o salvaguardando l’esistente”.

Il segretario mette l'accento sul sistema sanitario e socio-assistenziale: “Tuttavia analizzando alcuni dati del bilancio regionale 2017-2018 possiamo vedere che i fondi a disposizione del sistema sanitario e socio-assistenziale subiscono sensibili contrazioni di risorse e che la situazione desta più di una preoccupazione. In particolare per la contrazione di personale, di strumentazione e di strutture. Sul settore socio assistenziale vi è una inadeguatezza organizzativa a cui si sta tentando di porre rimedio al fine di scongiurare dispersione di risorse economiche”.

E prosegue: “Vi è la necessità di un sistema di tariffe da rendere omogenee, oltre alla necessità di unificare i livelli delle prestazioni regionali (disabilità e centri diurni) e locali (microcomunità). Nel 2016 abbiamo sottoscritto unitariamente come organizzazioni sindacali dei pensionati, confederazioni e categorie un protocollo d’intesa con l’Amministrazione regionale allo scopo di trovare le soluzioni più adeguate per risolvere le criticità esistenti e con l’ambizione di riscrivere un nuovo modello di welfare che, da una parte desse migliori ed efficaci risposte alle famiglie in termini di qualità del servizio e tariffe, e dall’altra superasse la frammentazione gestionale presente, ottimizzando la gestione e la qualità del servizio”.



Falcomatà tocca anche l'aspetto politico: “ Le vicende politiche di questi ultimi anni sono state elemento di stallo di ogni qualsivoglia avanzamento concreto. Sul settore sanitario si ripercuotono le conseguenze dei tagli che, oltre ad avere risvolti sulle questioni contrattuali, hanno riflessi negativi sulle liste d’attesa, sulla qualità delle prestazioni, alimentando la cosiddetta sanità passiva o inducendo le persone a rinunciare alle cure. Vi è poi un sistema di tickets troppo costoso per la diagnostica e la specialistica. A questo va aggiunto il lavoro di rete e d’interfaccia tra l’ospedale regionale e il territorio che è sicuramente deficitario e non in grado di dare risposte sufficienti alla comunità”.

E conclude: "La nostra percezione è che siamo di fronte ad un peggioramento del livello di assistenza legato ai tagli delle dotazioni finanziarie. Si avverte, inoltre, quanto questo fenomeno sia forte, ed in controtendenza rispetto al passato, dalla scarsa appetibilità del sistema sanitario valdostano per le alte professionalità mediche e infermieristiche che abbandonano la Valle d’Aosta. Non di poco conto per il personale medico è il blocco che nei fatti esiste di dover superare la prova di francese nei concorsi d’accesso alla professione. Tema sul quale occorre fare una riflessione approfondita”.