Donnas: A rischio chiusura distaccamento Vigili del Fuoco Volontari

Lo storico distaccamento dei Vigili del Fuoco Volontari di Donnas è a rischio chiusura. "Un presidio strategico, in un territorio come il nostro, soggetto a numerosi allagamenti e smottamenti, caratterizzato da una vasta superficie boschiva", commenta il gruppo consiliare iIbertà e Partecipazione che spiega: "Purtroppo nonostante il Sindaco fosse a conoscenza della questione, oramai, da molti mesi, non ha condiviso con noi ed il Consiglio questa informazione escludendo quindi ogni ipotesi di collaborazione".

Da quanto è stato riferito dal sindaco Follioley nella sua risposta, essendo il gruppo sceso al di sotto delle dieci unità, non può più proseguire l’attività in autonomia, da qui la proposta di accorpare il distaccamento di Donnas al gruppo ed alla sede di Pont-Saint-Martin. Negli scorsi mesi tra l’altro si è poi saputo, l’autobotte del distaccamento di Donnas è stata dirottata a Valtournenche.

"Al di là dei campanilismi - commneta Fabio Mara, capogruppo Partecipazione e Libertà - ciò che più dispiace è che già in passato era stata evidenziata la necessità di dare maggiore visibilità ai vigili volontari presenti a Donnas, facendo attività nelle scuole e durante alcune manifestazioni, costituendo anche un gruppo giovanile sull’esempio di Issogne, ma purtroppo più nulla è stato fatto".

Oggi non resta altro da fare che prendere atto della situazione e, per non disperdere l’esperienza e le capacità delle persone che ancora fanno parte del gruppo di Donnas, di accorpare il distaccamento con Pont-Saint-Martin che conta 30 persone.

Considerato il fatto che in previsione si dovrà realizzare una nuova sede, il gruppo Libertà e Partecipazione ha chiesto al Sindaco "come garanzia, visti i precedenti di questa amministrazione e che Donnas in passato è già stata depredata della caserma dei vigili del fuoco effettivi, è che questa venga fatta a Donnas, suggerendo di realizzarla nell’area dell’ex magazzino della stazione ferroviaria di Donnas".